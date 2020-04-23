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    • 23.04.2020 13:01
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    • 23.04.2020 13:01
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    yardımcı antrenörü ve eski futbolcu hayatını kaybetti

    Ülkemizde Konyaspor, , Sakaryaspor gibi takımların formalarını giyen, Eskişehirspor'da antrenörlük yapan ve son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör 'ın yardımcılığını yapan hayatını kaybetti. Kulüpten resmi bir açıklama geldi.

    Eski futbolcu Zafer Karagöz hayatını kaybetti!

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör 'ın yardımcılığını yapan yaşamını yitirdi. Kariyerinde Konyaspor, Erciyesspor, Pendikspor, ve Karagümrük formaları giyen aynı zamanda eski bir Sakaryasporlu olan Zafer Karagöz, tedavi gördüğü İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

    Zafer Karagöz mide kanseriydi

    45 yaşındaki antrenörün, mide kanseri olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı gibi Adanaspor da Karagöz için bir destek mesajı yayınlamıştı


    Adanaspor'dan mesaj

    Adanaspor'dan paylaşılan mesajda, "Kulübümüzde antrenörlük görevi yapan Karagöz'ün rahatsızlığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir an önce sağlığına kavuşacağından şüphemiz bulunmamaktadır" denilmişti.

    Karagöz hayatını kaybettikten sonra ise Adanaspor, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam" mesajı paylaşıldı.

    Haberler Spor Adanaspor yardımcı antrenörü ve eski futbolcu Zafer Karagöz hayatını kaybetti
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