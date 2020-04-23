Red Bull Chess Masters'da 3. sezonun finalistleri belli olmaya devam ediyor. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının katıldığı turnuvanın 4. elemeleri ise bugün yapılacak. Kayıtlar RedBull.com/chessmasters adresinde devam ediyor. Turnuvada 3. eleme sonunda 8 isim finallere adını yazdırdı.
FERRARI'DE VETTEL DEPREMİ YAŞANIYOR
Formula 1'de sular durulmuyor. La Gazetta Dello Sport Ferrari'nin, sözleşmesi bitecek olan Sebastian Vettel ile anlaşamadığını öne sürdü. Alman pilotun maaşında indirime gitmek istemediği için bu teklifi reddettiği belirtildi. Ferrari koltuğunda oluşan boşluğu Carlos Sainz'in dolduracağı konuşuluyor.
HAMZA HAMZAOĞLU DEVAMDAN YANA
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu son 8 haftası oynanmamış ligin böyle tescil edilmesinin adaletsizlik olacağını söyledi. Tecrübeli hoca, "Ben maçların oynanmasından yanayım. Sadece Süper Lig değil bütün ligler devam etmeli. Biz oyuncularımızı evlerine gönderdiğinden beri onlarla iletişim halindeyiz" diye konuştu.
HAKEM HEMŞİRE OLDU
FIBA kadın hakemi İspanyol Esperanza Mendoza, covid-19 nedeniyle verilen arada hemşire asistanlığı yapıyor. Mendoza, İspanya'da hastalara yardımcı oluyor…
SÜPER LİG ZORLU
HES Kablo Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncularından Bernard Mensah, Spor Toto Süper Lig'in kolay olmadığını, sürekli mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
LİGLER TAMAMLANMALI
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman liglerin oynatılıp oynatılmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben oynatılmasından yanayım" diye konuştu.
NOU CAMP'TA AĞLADIM
Göztepeli Serdar Gürler, Huesca formasıyla çıktığı Barcelona maçı öncesinde ağladığını söyledi. Gürler ligin başlamasını dört gözle beklediklerini söyledi.
FERRARI'DE VETTEL DEPREMİ YAŞANIYOR
Formula 1'de sular durulmuyor. La Gazetta Dello Sport Ferrari'nin, sözleşmesi bitecek olan Sebastian Vettel ile anlaşamadığını öne sürdü. Alman pilotun maaşında indirime gitmek istemediği için bu teklifi reddettiği belirtildi. Ferrari koltuğunda oluşan boşluğu Carlos Sainz'in dolduracağı konuşuluyor.
HAMZA HAMZAOĞLU DEVAMDAN YANA
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu son 8 haftası oynanmamış ligin böyle tescil edilmesinin adaletsizlik olacağını söyledi. Tecrübeli hoca, "Ben maçların oynanmasından yanayım. Sadece Süper Lig değil bütün ligler devam etmeli. Biz oyuncularımızı evlerine gönderdiğinden beri onlarla iletişim halindeyiz" diye konuştu.
HAKEM HEMŞİRE OLDU
FIBA kadın hakemi İspanyol Esperanza Mendoza, covid-19 nedeniyle verilen arada hemşire asistanlığı yapıyor. Mendoza, İspanya'da hastalara yardımcı oluyor…
SÜPER LİG ZORLU
HES Kablo Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncularından Bernard Mensah, Spor Toto Süper Lig'in kolay olmadığını, sürekli mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
LİGLER TAMAMLANMALI
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman liglerin oynatılıp oynatılmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben oynatılmasından yanayım" diye konuştu.
NOU CAMP'TA AĞLADIM
Göztepeli Serdar Gürler, Huesca formasıyla çıktığı Barcelona maçı öncesinde ağladığını söyledi. Gürler ligin başlamasını dört gözle beklediklerini söyledi.