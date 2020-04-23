Kartal’da yabancı krizi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, coronavirüs salgını sonrası düşen gelirler sebebiyle oyunculardan indirim istemişti. Çebi'nin talebine yabancı oyuncuların büyük oranda soğuk baktığı öne sürüldü. Yerli oyuncuların ise düşünmek için süre istediği belirtildi.
BİR TEK NECİP
Kartal'da şu ana kadar 'feda' diyen tek isim ise Necip Uysal oldu.
LENS GERİ ADIM ATMIYOR
Beşiktaş'tan 2.2 milyon Euro kazanan Lens'in indirime yanaşmadığı ve bu konuda geri adım atmadığı öğrenildi. Lens'le yolların ayrılması hedefleniyor.
BİR TEK NECİP
Kartal'da şu ana kadar 'feda' diyen tek isim ise Necip Uysal oldu.
LENS GERİ ADIM ATMIYOR
Beşiktaş'tan 2.2 milyon Euro kazanan Lens'in indirime yanaşmadığı ve bu konuda geri adım atmadığı öğrenildi. Lens'le yolların ayrılması hedefleniyor.