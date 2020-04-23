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    • Spor
    • 23.04.2020 Gazete
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    ’da yabancı krizi!

    Başkanı , coronavirüs salgını sonrası düşen gelirler sebebiyle oyunculardan indirim istemişti. Çebi'nin talebine yabancı oyuncuların büyük oranda soğuk baktığı öne sürüldü. Yerli oyuncuların ise düşünmek için süre istediği belirtildi.

    Kartal’da yabancı krizi!
    Beşiktaş Başkanı , coronavirüs salgını sonrası düşen gelirler sebebiyle oyunculardan indirim istemişti. Çebi'nin talebine yabancı oyuncuların büyük oranda soğuk baktığı öne sürüldü. Yerli oyuncuların ise düşünmek için süre istediği belirtildi.

    BİR TEK NECİP
    Kartal'da     şu ana kadar 'feda' diyen tek isim ise oldu.

    LENS GERİ ADIM ATMIYOR
    Beşiktaş'tan 2.2 milyon Euro kazanan Lens'in indirime yanaşmadığı ve bu konuda geri adım atmadığı öğrenildi. Lens'le yolların ayrılması hedefleniyor.
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