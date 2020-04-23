Joao Pereira’da belirsizlik var

Trabzonspor'da Joao Pereira belirsizliği yaşanıyor. 36 yaşındaki başarılı sağ bekin kontratı bu sezon bitiyor. Bordo-Mavili yönetim yılda 1 milyon Euro kazanan Pereira'nın yerine yeni sezonda takımda 20 yaşındaki Serkan Asan'ı düşünüyor. Ancak Pereira'nın bir sezon daha kalma ihtimalinin olduğu öğrenildi.
İMZA İÇİN ACELEM YOK
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Sosa sözleşmesini uzatmak için acelesi olmadığını söyleyerek, "Ben yönetimle nasıl olsa anlaşacağım" dedi.
İMZA İÇİN ACELEM YOK
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Sosa sözleşmesini uzatmak için acelesi olmadığını söyleyerek, "Ben yönetimle nasıl olsa anlaşacağım" dedi.