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    • Spor
    • 23.04.2020 Gazete
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    ’da belirsizlik var

    'da belirsizliği yaşanıyor. 36 yaşındaki başarılı sağ bekin kontratı bu sezon bitiyor. Bordo-Mavili yönetim yılda 1 milyon Euro kazanan Pereira'nın yerine takımda 20 yaşındaki 'ı düşünüyor. Ancak Pereira'nın bir sezon daha kalma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

    Joao Pereira’da belirsizlik var
    Trabzonspor'da belirsizliği yaşanıyor. 36 yaşındaki başarılı sağ bekin kontratı bu sezon bitiyor. Bordo-Mavili yönetim yılda 1 milyon Euro kazanan Pereira'nın yerine takımda 20 yaşındaki 'ı düşünüyor. Ancak Pereira'nın bir sezon daha kalma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

    İMZA İÇİN ACELEM YOK
    'un Arjantinli yıldızı Sosa sözleşmesini uzatmak için acelesi olmadığını söyleyerek, "Ben yönetimle nasıl olsa anlaşacağım" dedi.
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