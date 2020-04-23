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    • 23.04.2020 15:29
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    'ın yıldızı 'dan flaş açıklama! Takımdan ayrılıyor mu?

    haberine göre 'ın golcü futbolcusu ve kaptanı , hakkında çıkan "indirime gitmediği için takımdan ayrılıyor" ine ilişkin açıklama yaptı.

    Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! Takımdan ayrılıyor mu?

    'dan hakkında çıkan e sert eleştiri... Milli golcü, yaptığı açıklamada indirime gitmeyeceğine dair yapılan spekülasyonları yalanladı.

    Milli golcünün konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
    "Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de, yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse 'ım için, üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."

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