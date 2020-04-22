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    • Spor
    • 22.04.2020 Gazete
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    Tottenham’da Vedat Muric heyecanı! “Kane’in arkasında müthiş olur”

    Tottenham taraftarı Vedat’ı ’ya benzeterek, “Kane’in arkasında müthiş olur” dedi. İngilizler, 'nin yıldızı için, "Gerçekten çok iyi futbolcu. Harika olur" yorumunu da yaptı.



    Bu     sezon gösterdiği performansla Tottenham Hotspur'un transfer gündemine giren Fenerbahçeli Vedat Muriç, İngilizler'i heyecanlandırıyor. Tottenham'lı taraftarlar, sosyal medyada çıkan iddialar üzerine Kosovalı yıldızla ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu.



    VEDAT'IN FUTBOL STİLİNİ ÖVDÜLER
    Vedat Muriç'in futbol stili hakkında yorumda bulunan bir taraftar, yıldız futbolcuyu ünlü İspanyol forvet Diego Costa'ya benzetti ve "Harika bir transfer olur" ifadesini kullandı.



    HEM GENÇ HEM DE AGRESİF
    Kosovalı yıldızın takımın en önemli ismi olan Harry Kane'e alternatif olacağını da belirten Tottenhamlı taraftarlar, "Genç ve agresif. Çok iyi bir futbolcu" diyerek övgüde bulundu.



    RESMİ TEKLİF YAKINDA...
    Öte yandan İngiliz gazeteleri, Tottenham Hotspur ve Fenerbahçe kulübü arasında resmi görüşmelerin henüz başlamadığını ancak resmi teklifin yakın olduğunu da okuyucularına duyurdu.



    28 MAÇA ÇIKTI 15 GOL KAYDETTİ
    Sezon başında Rize'den Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç çubuklu formayla 28 maça çıktı. Kosovalı forvet 15 gol atarken, 6 da asiste imza attı.

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