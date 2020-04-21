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    • 21.04.2020 22:04
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    Son dakika: Karius'un sözleşmesi feshedildi mi? 'tan flaş açıklama

    Son dakika haberi! 'ı 1.6 milyon euroluk alacağı nedeniyle 'ya şikayet eden 'un sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Beşiktaş Futbol A Takım Medya ve özel açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş'tan flaş Karius açıklaması

    Ekonomik sıkıntıların corona virüsü salgını sonrası iyice tavan yaptığı 'ta, 1.6 milyon euroluk alacağı ödenmediği gerekçesiyle kulübü 'ya şikayet eden ile yolların ayrıldığı iddia edilmişti. Alman kalecinin sözleşmesini feshederek siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığı belirtilmişti.

    BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
    Ancak konuyla ilgili özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol A Takım Medya ve , iddiaları yalanladı. Ülgen, "Loris Karius'un Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiği haberleri doğru değil. Sayın Erdal Torunoğulları'nın açıkladığı gibi FIFA'yla bir görüşmesi olduğu doğru. Kulüpten fazladan bir şeyler istiyor sanırım. Ama fesih söz konusu değil" ifadesini kullandı.

    SABAH


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