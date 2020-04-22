Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya teklifler gelen Beşiktaş, bu ismin yerine sürpriz bir aday için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, PSV Eindhoven'da forma giyen Alman futbolcu Schwaab için nabız yokluyor. İşte detaylar...

Gelecek yılın planlarını yapan Beşiktaş, aradığı stoperi Hollanda'da buldu. Hırvat stoper Domagoj Vida'ya gelecek olan teklifleri değerlendiren ve savunma hattında değişime gitmeyi düşünen Kara Kartal, PSV Eindhoven'ın 31 yaşındaki stoperi Daniel Schwaab için harekete geçmeye hazırlanıyor.