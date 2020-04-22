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    • Spor
    • 22.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…



    RONALDO
    Yıldız isim idman yaptığı anları, "Zihin ve bedeni geliştirmek için egzersiz" notuyla paylaştı.



    LEMINA
    lı futbolcu evde sıkı bir idman programı uygulayarak formunu koruyor.



    OZAN KABAK
    45 saniyede yana doğru 83 adım atan Ozan Kabak, takipçilerine de bu akıma davet etti.



    EMRE KILINÇ
    Milli futbolcu, yorucu idman sonrası antrenörüne "Bitirdin beni" ifadeleriyle takıldı.



    DIAGNE
    Bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne de evde formunu korumaya gayret gösteriyor.



    YUSUF ERDOĞAN
    Kasımpaşalı futbolcu online hoca eşliğinde çalışmalarına evinin bahçesinde devam ediyor.
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