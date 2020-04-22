Spor dünyasında corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…
RONALDO
Yıldız isim idman yaptığı anları, "Zihin ve bedeni geliştirmek için egzersiz" notuyla paylaştı.
LEMINA
Galatasaraylı futbolcu evde sıkı bir idman programı uygulayarak formunu koruyor.
OZAN KABAK
45 saniyede yana doğru 83 adım atan Ozan Kabak, takipçilerine de bu akıma davet etti.
EMRE KILINÇ
Milli futbolcu, yorucu idman sonrası antrenörüne "Bitirdin beni" ifadeleriyle takıldı.
DIAGNE
Bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne de evde formunu korumaya gayret gösteriyor.
YUSUF ERDOĞAN
Kasımpaşalı futbolcu online hoca eşliğinde çalışmalarına evinin bahçesinde devam ediyor.
RONALDO
Yıldız isim idman yaptığı anları, "Zihin ve bedeni geliştirmek için egzersiz" notuyla paylaştı.
LEMINA
Galatasaraylı futbolcu evde sıkı bir idman programı uygulayarak formunu koruyor.
OZAN KABAK
45 saniyede yana doğru 83 adım atan Ozan Kabak, takipçilerine de bu akıma davet etti.
EMRE KILINÇ
Milli futbolcu, yorucu idman sonrası antrenörüne "Bitirdin beni" ifadeleriyle takıldı.
DIAGNE
Bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne de evde formunu korumaya gayret gösteriyor.
YUSUF ERDOĞAN
Kasımpaşalı futbolcu online hoca eşliğinde çalışmalarına evinin bahçesinde devam ediyor.