Transferin gözde isimlerinden Mert Hakan Yandaş, gündemi sarsacak flaş bir harekete imza attı. Sivasspor'un Emre Kılınç ile birlikte dev kulüplerin ilgisini üzerinde bulunduran başarılı futbolcusu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etti.
Mert Hakan'ın Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyordu. Yaşanan bu gelişmenin ardından sosyal medyada "Galatasaray, Mert Hakan transferini bitirmiş yorumları" sıklıkla tekrarlandı. Mert Hakan için bazı Alman kulüplerinin de ilgisi olduğu dile getirilmişti.
SİVAS'TAN NE TEPKİ GELECEK
Mert Hakan'ın Galatasarayla anlaştığını doğrulanması durumunda Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın göstereceği tepki merak konusu.