



Mert Hakan'ın Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyordu. Yaşanan bu gelişmenin ardından sosyal medyada "Galatasaray, Mert Hakan transferini bitirmiş yorumları" sıklıkla tekrarlandı. Mert Hakan için bazı Alman kulüplerinin de ilgisi olduğu dile getirilmişti.