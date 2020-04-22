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    • Spor
    • 22.04.2020 Gazete
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    Yandaş tamam! 'ı takibe aldı...

    Yandaş, flaş bir harekete imza attı. lu futbolcu hesabından ’ı takip etti. Mert Hakan’ın G.Saray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyordu.



    Transferin     gözde isimlerinden Mert Hakan Yandaş, gündemi sarsacak flaş bir harekete imza attı. Sivasspor'un Emre Kılınç ile birlikte dev kulüplerin ilgisini üzerinde bulunduran başarılı futbolcusu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etti.



    Mert Hakan'ın Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyordu. Yaşanan bu gelişmenin ardından sosyal medyada "Galatasaray, Mert Hakan transferini bitirmiş yorumları" sıklıkla tekrarlandı. Mert Hakan için bazı Alman kulüplerinin de ilgisi olduğu dile getirilmişti.



    SİVAS'TAN NE TEPKİ GELECEK
    Mert Hakan'ın Galatasarayla anlaştığını doğrulanması durumunda Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın göstereceği tepki merak konusu.

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