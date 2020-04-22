Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola, kızıyla Şili'den geldi. Güngören'de 14 günlük karantinaya girdi. Isla da ailesini yalnız bırakmak istemedi. Yurda yerleşti.
ISLA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK
Fenerbahçeli futbolcu Isla, KYK yurdunda karantinaya alınan eşi ve çocuklarını yalnız bırakmadı. 14 günlük sürenin geçmesini ailesiyle birlikte bekliyor.
Şilili futbolcu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte karantinada! Şili'den dönen ve Güngören'deki bir KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla da karantinada bu süreci geçiriyor.
Gala Caldirola ve çocuğunun 14 gün kuralı nedeniyle KYK yurdunda karantinaya alınmasının ardından Mauricio Isla'nın ailesini yalnız bırakmamak için kendini yurtta karantinaya aldırdığı ortaya çıktı. Isla bu süreci İstanbul'daki bir yurtta tamamlayacak.
ISLA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK
Fenerbahçeli futbolcu Isla, KYK yurdunda karantinaya alınan eşi ve çocuklarını yalnız bırakmadı. 14 günlük sürenin geçmesini ailesiyle birlikte bekliyor.
Şilili futbolcu Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte karantinada! Şili'den dönen ve Güngören'deki bir KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla da karantinada bu süreci geçiriyor.
Gala Caldirola ve çocuğunun 14 gün kuralı nedeniyle KYK yurdunda karantinaya alınmasının ardından Mauricio Isla'nın ailesini yalnız bırakmamak için kendini yurtta karantinaya aldırdığı ortaya çıktı. Isla bu süreci İstanbul'daki bir yurtta tamamlayacak.