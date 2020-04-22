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    • Spor
    • 22.04.2020 Gazete
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    'dan büyük fedakarlık! Eşiyle birlikte 'de karantinada...

    'nın eşi , kızıyla Şili'den geldi. 'de 14 günlük karantinaya girdi. Isla da ailesini yalnız bırakmak istemedi. Yurda yerleşti.

    Yenge karantinada
    'nın eşi , kızıyla Şili'den geldi. 'de 14 günlük karantinaya girdi. Isla da ailesini yalnız bırakmak istemedi. Yurda yerleşti.

    ISLA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK
    Fenerbahçeli futbolcu Isla, yurdunda karantinaya alınan eşi ve çocuklarını yalnız bırakmadı. 14 günlük sürenin geçmesini ailesiyle birlikte bekliyor.



    Şilili     futbolcu , eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte karantinada! Şili'den dönen ve Güngören'deki bir KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için yanlarına giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla da karantinada bu süreci geçiriyor.



    Gala Caldirola ve çocuğunun 14 gün kuralı nedeniyle KYK yurdunda karantinaya alınmasının ardından Mauricio Isla'nın ailesini yalnız bırakmamak için kendini yurtta karantinaya aldırdığı ortaya çıktı. Isla bu süreci 'daki bir yurtta tamamlayacak.
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