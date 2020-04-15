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    • 15.04.2020 13:12
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    • 15.04.2020 13:12
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    başantrenörü 'in takımdaki geleceği belirsiz

    'nin başantrenörü 'in Fenerbahçe'deki geleceği hala merak konusu. Öte yandan iddiaların ardı arkası da kesilmiyor.... İspanyol medyası, Fenerbahçe Beko'nun dünyaca ünlü başantrenörü Zeljko Obradovic'in corona virüs nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz günler geçiren ve takım bütçesini düşürmeyi planlayan takımındaki geleceğini 'Belirsiz' olarak yazdı.

    İspanyollar yazdı! Obradovic'in geleceği belirsiz

    İspanya'nın en önde gelen gazetelerinden Marca'nın Sportando'ya dayandırdığı bilgiye göre, Beko yönetimi corona virüs sebebiyle ekonomik anlamda zor günler geçiriyor ve takım bütçesinin yarı yarıya düşürülmesi konuşuluyor.

    ÜCRETİ DÜŞÜRÜLDÜ

    Fenerbahçe Beko'ya kazandırdığı EuroLeague zaferi dışında Sarı Lacivertli takımı turnuvanın en önemli takımı haline getiren Obradovic'in bütçe kısıtlamasından rahatsız olduğu ve yeni sözleşmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Fenerbahçe yönetimi Sırp hocaya son olarak 1.6 milyon Euroluk yeni bir teklifte bulundu. Bu teklifin Obradovic'in kazandığı ücretten çok daha düşük olduğu ifade edildi.

    OBRADOVIC'İN YERİNE JASIKEVICIUS

    Fenerbahçe Beko'nun hali haızrda 30 milyon Euro olan takım bütçesinin gelecek sezon yarı yarıya düşürülerek 15 milyon Euro seviyesine çekileceği iddia edildi. Buna sıcak bakmayan Obradovic ile iplerin gerildiği ve yolların ayrılacağı iddia edildi. Fenerbahçe Beko, Obradovic ile anlaşma sağlayamazsa Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başlayacak.

    Haberler Spor Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic'in takımdaki geleceği belirsiz
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