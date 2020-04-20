Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.04.2020 13:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2020 13:33
    ABONE OL

    'a yerine 1.92'lik dev kaleci:

    Liverpool'dan kiraladığı ile gelecek sezon yola devam etmeyecek , kaleci arayışına girdi. Aradığı isimi de 'de buldu. , Wolverhampton’ın 1.92’lik kalecisi ile ilgileniyor. İşte Beşiktaş'taki transfer gelişmesinin detayları...

    Beşiktaş'a Karius yerine 1.92'lik dev kaleci

    Teknik direktör 'ın, ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ve adı birçok isimle anılan 'ta gündeme son olarak Wolverhampton'un 33 yaşındaki kalecisi geldi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kaleciyi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

    BONSERVİS BEDELİ YOK
    Kara , kaleci arayışları ile ilgili İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında fazla süre bulamayan Ruddy'i listenin ilk sırasına aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu transfer için heveslendirirken; son 3 sezondur İngiliz kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon 'nin kalesinde görev yapmıştı.

    CAMBRIDGE'DE BAŞLADI
    Tecrübeli kaleci, 1986'da 'nin St. Ives kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine Cambridge altyapısında başlayan Ruddy; Everton, Walsall, Rush & Diamonds, , Stockport, Wrexham, , Crewe Alexandra, Motherwell, Norwich ve Wolverhampton formalarını terletti.

    Bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maçta görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 4 gol gördü. 1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

    JOHN RUDDY KİMDİR?
    24 Ekim 1986 tarihinde İngiltere'nin St. Ives kasabasında doğan John Thomas Gordon Ruddy, kariyerine Cambridge altyapısında başladı. Ruddy daha sonra Everton, Walsall, Rush & Diamonds, Chester City, Stockport, Wrexham, Bristol City, Crewe Alexandra, Motherwell, Norwich ve Wolverhampton formalarını terletti. Bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maçta görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 4 gol gördü. 1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro...

    Haberler Spor Beşiktaş'a Loris Karius yerine 1.92'lik dev kaleci: John Ruddy
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri