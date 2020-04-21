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    • Spor
    • 21.04.2020 Gazete
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    'un 'ye son teklifi:

    Gustavo, Tolga ve Falette’i Fener’e getiren menajerlik şirketi, son olarak Maresic’i yönetime önerdi. Yönetim, genç stoperi değerlendirmeye aldı. Ancak le ilgili son kararı yeni bıraktı.

    Rogon'un son teklifi Dario Maresic
    Fenerbahçe'ye menajerlik şirketinden yeni öneri… döneminde Rogon'dan Gustavo, ve Falette lerini yapan Sarı-Lacivertliler'e aynı şirket tarafından Reims forması giyen 20 yaşındaki stoper teklif edildi.

    TEKLİF DEĞERLENDİRİLECEK
    Ali Koç'un yakın ilişki içinde olduğu Rogon menajerlik şirketinin, Maresic teklifini yönetim değerlendiremeye aldı. Bu konuda son karar ise yeni bırakıldı.



    POTANSİYELLİ BİR FUTBOLCU
    Hırvat asıllı stoper Dario Maresic, oldukça potansiyelli bir isim. Sarı-Lacivertliler'in geleceği düşünerek 20 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak baktığı iddia ediliyor.

    REIMS 3 MİLYON EURO ÖDEDİ
    Reims devre arasında Maresic için 3 milyon Euro ödemişti. Fransız ekibinde 1 maça çıkan 20 yaşındaki stoper için Fener'in formülü ise satın alma opsiyonlu kiralama olacak.

    3 SENE ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
    F.Bahçe'ye önerilen Dario Maresic, 3 sezon önce de Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelmişti. Dönemin Başkanı , Maresic için girişimlerde bulunsa da temaslar o dönemki kulübü Sturm Graz'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.
    Haberler Spor Rogon'un Fenerbahçe'ye son teklifi: Dario Maresic
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