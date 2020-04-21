Eskişehirspor alt yapı futbolcularından Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaan Öztürk 11 Nisan 2000 doğumluydu. Genç futbolcu, Eskişehirspor'un U19 takımında forma giyiyordu.

KULÜP DOKTORU AÇIKLADI

Eskişehirspor Kulüp Doktoru'ndan yapılan açıklamada ''Çok üzgünüm. Kulubumuz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.'' denildi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise ''Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun.'' sözlerini kullandı.