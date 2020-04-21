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    • 21.04.2020 12:23
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    Futbol dünyası şokta! 'un genç yıldızı trafik kazasında hayatını kaybetti

    'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Açıklamayı kulüp doktoru yaparken, "Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.'' denildi.

    Futbol dünyası şokta! Genç yıldız hayatını kaybetti

    alt yapı futbolcularından 'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı.

    Kaan Öztürk 11 Nisan 2000 doğumluydu. Genç futbolcu, Eskişehir'un U19 takımında forma giyiyordu.

    KULÜP DOKTORU AÇIKLADI
    Eskişehirspor Kulüp Doktoru'ndan yapılan açıklamada ''Çok üzgünüm. Kulubumuz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.'' denildi.

    Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise ''Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun.'' sözlerini kullandı.

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