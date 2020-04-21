Kaan Öztürk kimdir? Kaan Öztürk neden öldü? Kaan Öztürk kim, kaç yaşında, nereli?

KAAN ÖZTÜRK KİMDİR?

11 Nisan 2000 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Kaan, futbola 11 yaşında başladı. Eskişehir altyapısında akademi liglerde gösterdiği performansın ardında 2017 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan Kaan, gelecek vaad eden isimler arasında yer alıyordu. Eskişehirspor formasıyla alt yaş gruplarında toplam 120 maça çıktı ve rakip filelere 18 gol bıraktı. Merkez orta saha olarak görev yapan ve Eskişehirspor'la 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kaan'ın piyasa değeri ise 25 bin Euro olarak gösteriliyordu.