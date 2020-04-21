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    • 21.04.2020 11:04
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    Al Hilal Bafetimbi Gomis ile yeniden anlaştı, Falcao rafa kalktı

    'ın Kolombiyalı yıldızı 'ya kanca atan Al Hilal, Fransız forvet Bafetimbi Gomis ile yeniden anlaşmaya vardı. Böylece Radamel Falcao transferi de rafa kalkmış oldu.

    Gomis ile anlaşma sağlandı! İmzayı attı

    Sarı-kırmızılıların yıldızı 'ya kanca atan Al Hilal, golcüsü Bafetimbi Gomis ile yeniden anlaşınca Kolombiyalı oyuncudan vazgeçti.

    Al Hilal formasını giydiği 1.5 senede 55 maçta 39 gol-10 asistle oynayan Bafetimbi Gomis, takımına Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşatırken, sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyordu. ekibi, B planı olarak Falcao'yu takibe alırken nabız yoklamaya da başladı.

    Gomis'e bu esnada 2 yıllık kontrat öneren Al Hilal yönetimi, olumlu yanıt alınca 35 yaşındaki Gomis'le yola devam kararı verdi. ise yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve 1.9 milyon Euro'luk bonusları olan Falcao'dan indirim talep edecek.

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