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    • Spor
    • 20.04.2020 Gazete
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    Trezeguet kapışması

    Fransızlar, Cimbom’un gözdesi Mısırlı yıldızı Ligue 1’den iki kulüp ve ’dan Anderlecht’in istediğini yazdı. Birçok talibi olan Trezeguet, A.Villa'nın küme düşmesi halinde 'den bir takıma gitmek istiyor. Mısırlı yıldızın 2. tercihi ise Cimbom.

    Trezeguet kapışması
    Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en büyük transfer hedefi durumundaki Trezeguet konusunda endişe verici gelişmeler yaşanıyor… Fransız basını, 'nın 'den düşmesi halinde takımdan ayrılması beklenen Mısırlı yıldızı, Ligue 1'den iki kulübün istediğini yazdı. Takım ismi vermeyen gazeteler, Trezeguet'nin daha önce formasını giydiği ekibi Anderlecht'in de transfer için devrede olduğunu iddia etti. Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutacağı ve kısa süre içinde Aston Villa ile temasa geçeceği öğrenildi.

    İLK TERCİHİ PREMİER LİG
    Birçok talibi olan Trezeguet, A.Villa'nın küme düşmesi halinde Premier Lig'den bir takıma gitmek istiyor. Mısırlı yıldızın 2. tercihi ise Cimbom.
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