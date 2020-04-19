Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan Salı günü başlayacak FIFA eNations Cup'ta milliler, B Grubu'nda Romanya, İsrail ve Mısır ile karşı karşıya gelecek.

43 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek kupada Türkiye'yi A Milli Takım futbolcuları Oğuzhan Özyakup ve Kaan Ayhan ile E-Spor Milli Takımı oyuncuları İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop temsil edecek.

İLK MAÇ 21 NİSAN'DA

Kupada ilk maçını 21 Nisan Salı günü saat 17.00'de Mısır ile yapacak ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasını aynı gün saat 18.20'de Romanya ile oynayacak. Milliler, gruptaki son mücadelesinde ise 22 Nisan Çarşamba günü İsrail ile karşılaşacak.

Türkiye, grubunu lider tamamlaması durumunda çeyrek finale yükselecek.