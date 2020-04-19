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    • 19.04.2020 21:36
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    • 19.04.2020 21:36
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    eNations Cup'ta 'nin rakipleri belli oldu

    Futbol Federasyonu, eNations Cup hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Türkiye, FIFA'nın "Stay and Play" sloganıyla organize ettiği 'ta Romanya, ve ile karşılaşacak.

    FIFA eNations Cup'ta rakiplerimiz belli oldu

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Salı günü başlayacak eNations Cup'ta milliler, B Grubu'nda Romanya, ve ile karşı karşıya gelecek.

    43 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek kupada Türkiye'yi A futbolcuları ve ile E-Spor Milli Takımı oyuncuları İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop temsil edecek.

    İLK MAÇ 21 NİSAN'DA
    Kupada ilk maçını 21 Nisan Salı günü saat 17.00'de Mısır ile yapacak ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasını aynı gün saat 18.20'de Romanya ile oynayacak. Milliler, gruptaki son mücadelesinde ise 22 Nisan Çarşamba günü İsrail ile karşılaşacak.

    Türkiye, grubunu lider tamamlaması durumunda çeyrek finale yükselecek.

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