PARA GÜZEL AMA...

Al Duhail'de iyi para kazanmasına rağmen, Avrupa'ya dönüş sinyali veren Benatia'nın, Juve'den yakın arkadaşı Manduzikic'e "Burada para güzel ama heyecan yok. Fas'ta oynama hayalimi de gerçekleştirdim. Avrupa'ya dönüp şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dediği öğrenildi. Haberde Kızılyıldız ve FSCB'nin talip olduğu Benatia'ya en ciddi teklifin Fenerbahçe'den geldi ve Türkiye'ye gitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.