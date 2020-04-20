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    • 20.04.2020 10:16
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    Son dakika i | Fenerbahçe'den Juventus'un eski yıldızına kanca

    Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına devam eden , Juventus ve Bayern Münih gibi dev takımlarda da forma giyen Faslı stoper için harekete geçti. Fas'ın Al Duhail takımında forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli ismin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği iddia edildi.

    F.Bahçe'den Juventus'un eski yıldızına kanca

    Kanarya için Fas'tan bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, son olarak kökenlerinin dayandığı Fas'ta Al Duhail forması giyen Medhi Benatia ile ilgilendiği ileri sürüldü. Uzun yıllar Bayern Münih ve Juventus formalarını giyen 33 yaşındaki stoperin, Fas'ta aradığı rekabetçi ortamı bulamadığı ve Avrupa'da bir kulübe dönmek istediğini dile getiren Fas basını, yayınladığı haberde "Benatia, Avrupa'ya geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

    PARA GÜZEL AMA...
    Al Duhail'de iyi para kazanmasına rağmen, Avrupa'ya dönüş sinyali veren Benatia'nın, Juve'den yakın arkadaşı Manduzikic'e "Burada para güzel ama heyecan yok. Fas'ta oynama hayalimi de gerçekleştirdim. Avrupa'ya dönüp şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dediği öğrenildi. Haberde Kızılyıldız ve FSCB'nin talip olduğu Benatia'ya en ciddi teklifin Fenerbahçe'den geldi ve Türkiye'ye gitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

    KARİYERİNDE 9 KUPA KAZANDI
    Futbol hayatına Fransa'da başlayan Medhi Benatia, Marsilya'da yıldızını parlattıktan sonra Clermont'a, oradan da Udinese'ye gitti. 2013'te Udinese'den 13.5 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan Benatia, 1 yıl sonra 28 milyon'a Bayern'in yolunu tuttu. 2017'de bu kez 16.7 milyon euro'ya Juve'nin yolunu tutan 33 yaşındaki stoper, 2019 Ocak ayında 8 milyon euroya Al Duhail'e gitti. Benatia, kariyerinde 9 kupa kazandı.
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