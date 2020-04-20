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    • 20.04.2020 10:39
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    • 20.04.2020 10:39
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    'a piyangosu! Kasa dolacak...

    2014-2015 yılları arasında forması giyen 27 yaşında , Porto'da gösterdiği performansla dikkat çekti ve Avrupa devlerine peşine taktı. Yetenekli oyuncu için Paris Saint-Germain'in 20-25 milyon avro civarında bir rakam teklif edeceği iddia edildi.

    Galatasaray'a Telles piyangosu! kasa dolacak...

    ; 2013-2014 sezonunda ekibi Gremio'dan 6,15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 'i 2015 yılında Serie A takımı Inter'e kiralamış, 1 sezon ardından 6.5 milyon Euro+bir sonraki satıştan %10 pay karşılığında bonservisiyle Porto'ya göndermişti.

    Portekiz ekibinde geçirdiği 3 sezon boyunca Avrupa devlerini peşine takan Telles için ülke basınından flaş bir iddia geldi.

    TRANSFER YAKINDA SON BULACAK

    Fotomaç'ın Esportes Gaúchazh'a dayandırdığı habere göre; Brezilyalı sol bekin satış müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydeden Fransız devi Paris Saint-Germain, transferi yakında sonuçlandıracak.

    , yıldız oyuncunun transferi için 20-25 milyon Euro civarı bir rakam ödeyecek. Böylelikle bir sonraki satışın karından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden pay elde edecek.

    Alex Telles'in satışından sarı-kırmızılı ekibin kasasına yaklaşık 1.5-2 milyon Euro gibi bir rakamın girmesi bekleniyor.

    Haberler Spor Galatasaray'a Alex Telles piyangosu! Kasa dolacak...
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