Galatasaray; 2013-2014 sezonunda Brezilya ekibi Gremio'dan 6,15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alex Telles'i 2015 yılında Serie A takımı Inter'e kiralamış, 1 sezon ardından 6.5 milyon Euro+bir sonraki satıştan %10 pay karşılığında bonservisiyle Porto'ya göndermişti.

Portekiz ekibinde geçirdiği 3 sezon boyunca Avrupa devlerini peşine takan Telles için ülke basınından flaş bir iddia geldi.

TRANSFER YAKINDA SON BULACAK

Fotomaç'ın Esportes Gaúchazh'a dayandırdığı habere göre; Brezilyalı sol bekin satış müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydeden Fransız devi Paris Saint-Germain, transferi yakında sonuçlandıracak.

PSG, yıldız oyuncunun transferi için 20-25 milyon Euro civarı bir rakam ödeyecek. Böylelikle bir sonraki satışın karından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden pay elde edecek.

Alex Telles'in satışından sarı-kırmızılı ekibin kasasına yaklaşık 1.5-2 milyon Euro gibi bir rakamın girmesi bekleniyor.