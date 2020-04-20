Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cem Payaslı'nın Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Sürekli Talisca ile ilgili kendisine mesajlar geldiğini söyleyen Yalçın, "Herkesin bilmesi açısından anlatayım bu konuyu. Talisca gibi bir ismi kim istemez? Taraftarımız şunu bilsin, her şey bizim elimizde değil. Bana sürekli yazıyorlar şunu alalım, bunu alalım diye. Playstation oynar gibi istediğimizi alamıyoruz. O kadar kolay değil" dedi.
Yalçın Dorukhan'la ilgili bir sıkıntının olmadığını da sözlerine ekledi.
BURAK'A ASİSTLER YAPACAĞIM
Kevin N'Koudou, Beşiktaş'ın Instagram canlı yayınına konuştu.Paris'te bulunan Fransız futbolcu, "Diaby ile çok konuşuyoruz. Boateng ve Lens ile de görüşüyorum" dedi. Sahalara çok güçlü olarak döneceğini belirten N'Koudou, "Burak'a birçok asist yapacağım ama onun bunları heba etmemesini istiyorum" dedi.
VE KARTAL SAHAYA İNİYOR
Beşiktaşlı oyuncular bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak. İdman 4'er, 5'er kişilik gruplar halinde temassız yapılacak.
RIDVAN YILMAZ ŞANS BEKLİYOR
Kartal'ın 18 yaşındaki genç ismi Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ta oynamak için hocasından şans beklediğini söyledi. Siyah- Beyazlı oyuncu, "Bir gün bu formayı bir daha hiç çıkarmadan giyeceğime yürekten inanıyorum" diye konuştu.
CYLE LARIN GERİ DÖNÜYOR
Zulte Waregem Teknik Direktörü Francky Dury, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Cyle Larin'in gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Böylece Larin Beşiktaş'a geri dönecek.
Yalçın Dorukhan'la ilgili bir sıkıntının olmadığını da sözlerine ekledi.
BURAK'A ASİSTLER YAPACAĞIM
Kevin N'Koudou, Beşiktaş'ın Instagram canlı yayınına konuştu.Paris'te bulunan Fransız futbolcu, "Diaby ile çok konuşuyoruz. Boateng ve Lens ile de görüşüyorum" dedi. Sahalara çok güçlü olarak döneceğini belirten N'Koudou, "Burak'a birçok asist yapacağım ama onun bunları heba etmemesini istiyorum" dedi.
VE KARTAL SAHAYA İNİYOR
Beşiktaşlı oyuncular bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak. İdman 4'er, 5'er kişilik gruplar halinde temassız yapılacak.
RIDVAN YILMAZ ŞANS BEKLİYOR
Kartal'ın 18 yaşındaki genç ismi Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ta oynamak için hocasından şans beklediğini söyledi. Siyah- Beyazlı oyuncu, "Bir gün bu formayı bir daha hiç çıkarmadan giyeceğime yürekten inanıyorum" diye konuştu.
CYLE LARIN GERİ DÖNÜYOR
Zulte Waregem Teknik Direktörü Francky Dury, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Cyle Larin'in gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Böylece Larin Beşiktaş'a geri dönecek.