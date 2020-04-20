Futbolcular arasında saha içinde kıyasıya bir rekabet yaşanırken, yıldızlar sosyal medyadaki takipçi sayıları ile de ayrı bir rekabet içerisinde. Juventus forması giyen Ronaldo, tüm mecralarda 422 milyon takipçiye ulaşarak, en çok takip edilen futbolcu konumunda. Portekizli yıldızı 242 milyon takipçi ile Neymar, 241 milyon takipçi ile de Messi takip ediyor. Sadece Instagram'da 213 milyon takipçisi olan Ronaldo, sosyal ağlarda dünyanın en popüler ismi konumunda. Ronaldo; Shakira, Selena Gomez gibi ünlü müzisyenleri de geride bıraktı ve sadece sahadaki rakiplerini değil, şov dünyasını da bu kulvarda geçti.Türkiye'de ise 42 milyon takipçisi olan G.Saraylı Falcao, bu alanda ilk sırada yer alıyor.
NEYMAR
MESSİ
NEYMAR
MESSİ