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    • Spor
    • 20.04.2020 Gazete
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    rakibi Messi'yi ikiye katladı!

    422 milyon takipçisi olan , bu alanda dünyada zirvede. Portekizli, 241 milyon takipçili Messi’yi neredeyse ikiye katılma iş durumda. Dünyanın en çok takip edilen ismi olan Ronaldo, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla önemli bir gelir elde ediyor.

    Zirvede tek başına
    Futbolcular arasında saha içinde kıyasıya bir rekabet yaşanırken, yıldızlar ki takipçi sayıları ile de ayrı bir rekabet içerisinde. forması giyen , tüm mecralarda 422 milyon takipçiye ulaşarak, en çok takip edilen futbolcu konumunda. Portekizli yıldızı 242 milyon takipçi ile , 241 milyon takipçi ile de Messi takip ediyor. Sadece 'da 213 milyon takipçisi olan Ronaldo, sosyal ağlarda dünyanın en popüler ismi konumunda. Ronaldo; Shakira, Selena Gomez gibi ünlü müzisyenleri de geride bıraktı ve sadece sahadaki rakiplerini değil, şov dünyasını da bu kulvarda geçti.Türkiye'de ise 42 milyon takipçisi olan G.Saraylı Falcao, bu alanda ilk sırada yer alıyor.




    NEYMAR



    MESSİ
    Haberler Spor Ronaldo rakibi Messi'yi ikiye katladı!
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