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    • 20.04.2020 11:28
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    lu dinliyor, oklavayla yufka açıyor!

    'un Alman yıldızı içimizden biri oldu çıktı. Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, yeşil sahalarda sergilediği performansın yanı sıra sosyal hayatıyla da gönüllere taht kuruyor. Çay tutkusu bilinen, geçtiğimiz günlerde pazar çıkan Podolski'nin dinlerken paylaştığı görüntüler çok konuşuldu.

    Müslüm Gürses dinliyor, oklavayla yufka açıyor!

    Fraport TAV 'un yıldız futbolcusu , yeşil sahalarda sergilediği performansın yanı sıra sosyal hayatıyla da gönüllere taht kuruyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Polonya asıllı Alman golcü Podolski, paylaşımlarıyla da popülerliğini perçinliyor. 'nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından ara transfer döneminde Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, sahadaki performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da kırmızı-beyazlı taraftarın gönlüne girdi.

    "Türk olmak" başlığıyla paylaşım

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklere sahip yerlerini gezerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Lukas Podolski'nin, şehri tepeden gören Kepez varyantlardaki seyir terasında otomobil içerisinden 'i dinlerken çektiği görüntüler ilgi topladı.

    Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medyadaki hesabından "Türk olmak" başlığıyla paylaştığı bir görüntüde ise Alman yıldızın oklavayla yufka açtığı görüldü. Podolski'nin bu sırada, Türkçe "Başkan afiyet olsun" dediğinin duyulduğu görüntüler, Antalyaspor'a gönül veren taraftarların beğenisini kazandı.

    Podolski, Kulüp Başkanı Öztürk ve bazı yöneticilerle Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir esnaf lokantasını ziyaretinde kentin en önemli yöresel lezzetlerinden şiş köfte ve piyaz ile kabak tatlısının tadına bakıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği esnafa imzaladığı formayı hediye etti.

    Türk çayını çok seviyor

    Ayrıca çay içmeyi çok sevdiği bilinen ve çay içerken de sık sık poz veren Alman futbolcu, paylaşımlarıyla güzelliği kadar kentin meyve sebzelerinin taze ve leziz olduğunu ifade etti.

    Podolski, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarımsal çalışmalarıyla da haklı bir üne sahip olduğunu kaydetti.

    En son kentte maske takıp semt pazarından alışveriş yapan yıldız oyuncu, elinde poşetlerle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Lukas Podolski'nin "Harika insanlar, mükemmel bir gelenek ve kaliteli ürünler. Pazardan alışveriş yapmayı çok seviyorum." ifadelerini kullandığı paylaşımı da yoğun beğeni ve yorum almıştı.

    Haberler Spor Antalyasporlu Lukas Podolski Müslüm Gürses dinliyor, oklavayla yufka açıyor!
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