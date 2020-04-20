İtalya ile Fransa arasında oynanan 2006 Dünya Kupası finalide, futbol tarihinin en unutulmaz anlarından biri yaşanmış ve Zidane, Materazzi'ye kafa atmıştı.

Takımını 10 kişi bırakan ve kupanın İtalyanlara gitmesinde pay sahibi olan Zidane'ın bu hareketi, uzun yıllar konuşulmuştu. Konu hakkında yıllar sonra bir açıklama yapan Materazzi, yıldız futbolcuyu nasıl kızdırdığını anlattı.

'ANNESİNE DEĞİL KIZ KARDEŞİNE...'

Eski İtalyan futbolcu, "Bazı gazetelerin yazdığı gibi annesine değil kız kardeşine küfrettim. Benim annem 15 yaşındayken öldü, bu yüzden asla böyle bir şey yapmam." dedi.