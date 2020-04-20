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    • 20.04.2020 16:13
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    • 20.04.2020 16:13
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    'den yıllar sonra gelen itiraf: 'ın annesine değil kardeşine küfrettim

    İtalya ile arasında gerçekleşen 2006 finalinde, futbol tarihinin en unutulmaz olaylarından biri yaşanmış ve , 'ye kafa atarak kırmızı kart görmesine neden olmuştu. Fransa'nın 10 kişi kalmasını sağlayan Materazzi, yıldız futbolcuya neler söylediğini yıllar sonra açıkladı.

    'Annesine değil kardeşine küfrettim'

    İtalya ile arasında oynanan 2006 finalide, futbol tarihinin en unutulmaz anlarından biri yaşanmış ve , 'ye kafa atmıştı.

    Takımını 10 kişi bırakan ve kupanın İtalyanlara gitmesinde pay sahibi olan Zidane'ın bu hareketi, uzun yıllar konuşulmuştu. Konu hakkında yıllar sonra bir açıklama yapan Materazzi, yıldız futbolcuyu nasıl kızdırdığını anlattı.

    'ANNESİNE DEĞİL KIZ KARDEŞİNE...'

    Eski İtalyan futbolcu, "Bazı gazetelerin yazdığı gibi annesine değil kız kardeşine küfrettim. Benim annem 15 yaşındayken öldü, bu yüzden asla böyle bir şey yapmam." dedi.

    Haberler Spor Materazzi'den yıllar sonra gelen itiraf: Zidane'ın annesine değil kardeşine küfrettim
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