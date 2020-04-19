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    • Spor
    • 19.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgını dolayısıyla kimi sporcular çalışmalarına devam ederken kimisi de ailesiyle vakit geçiriyor. ve Rudiger'in yeni tarzı yı salladı… Obradovic'in saçı sakalına karıştı. Ünlü yüzücü Efimova ise evde kulaç atıyor... İşte birbirinden ilginç paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs salgını dolayısıyla kimi sporcular çalışmalarına devam ederken kimisi de ailesiyle vakit geçiriyor. ve Rudiger'in yeni tarzı yı salladı… Obradovic'in saçı sakalına karıştı. Ünlü yüzücü Efimova ise evde kulaç atıyor... İşte birbirinden ilginç paylaşımlar…

    FALCAO
    'ın yıldızı ailesiyle birlikte kahvaltı fotoğaflarını paylaştı.



    OBRADOVIC
    Fenerbahçe Beko'nun koçu Obradovic'in saçı sakalına karışmış hali dikkatlerden kaçmadı…



    LINNES
    G.Saray'ın Norveçli yıldızı Linnes çalışmalarını evde su şişeleriyle birlikte sürdürüyor…



    YUSUF YAZICI
    Lille'de forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, yeni tarzını hayranlarının beğenisine sundu.



    RUDIGER
    Ünlü futbolcu Rudiger yeni saç stiliyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.



    EFIMOVA
    Dünyaca ünlü yüzücü Efimova çalışmalarını evde setin üstünde kulaç atarak devam ediyor…
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