Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs salgını dolayısıyla kimi sporcular çalışmalarına devam ederken kimisi de ailesiyle vakit geçiriyor. Yusuf Yazıcı ve Rudiger'in yeni tarzı sosyal medyayı salladı… Obradovic'in saçı sakalına karıştı. Ünlü yüzücü Efimova ise evde kulaç atıyor... İşte birbirinden ilginç paylaşımlar…
FALCAO
Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ailesiyle birlikte kahvaltı fotoğaflarını paylaştı.
OBRADOVIC
Fenerbahçe Beko'nun koçu Obradovic'in saçı sakalına karışmış hali dikkatlerden kaçmadı…
LINNES
G.Saray'ın Norveçli yıldızı Linnes çalışmalarını evde su şişeleriyle birlikte sürdürüyor…
YUSUF YAZICI
Lille'de forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, yeni tarzını hayranlarının beğenisine sundu.
RUDIGER
Ünlü futbolcu Rudiger yeni saç stiliyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.
EFIMOVA
Dünyaca ünlü yüzücü Efimova çalışmalarını evde setin üstünde kulaç atarak devam ediyor…
FALCAO
Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ailesiyle birlikte kahvaltı fotoğaflarını paylaştı.
OBRADOVIC
Fenerbahçe Beko'nun koçu Obradovic'in saçı sakalına karışmış hali dikkatlerden kaçmadı…
LINNES
G.Saray'ın Norveçli yıldızı Linnes çalışmalarını evde su şişeleriyle birlikte sürdürüyor…
YUSUF YAZICI
Lille'de forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, yeni tarzını hayranlarının beğenisine sundu.
RUDIGER
Ünlü futbolcu Rudiger yeni saç stiliyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.
EFIMOVA
Dünyaca ünlü yüzücü Efimova çalışmalarını evde setin üstünde kulaç atarak devam ediyor…