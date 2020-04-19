Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’de maaşlardan yüzde 25 kesinti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'de basketbolcuların maaşlarında 'tan itibaren yüzde 25 kesinti yapılacak. NBA Başkanı ise NBA'nin sezonu sürdürmeye kararlı olduğunu ancak iptal etmek için bir tarih olmadığını öne sürdü.

    NBA’de maaşlardan yüzde 25 kesinti
    NBA'de basketbolcuların maaşlarında 'tan itibaren yüzde 25 kesinti yapılacak. Başkanı ise NBA'nin sezonu sürdürmeye kararlı olduğunu ancak iptal etmek için bir tarih olmadığını öne sürdü. Silver, "Şu anda herhangi bir karar verebilecek pozisyonda değiliz ve ne zaman olacağımız da belli değil" dedi.



    'DEN AİLELERE KOLİ YARDIMI
    Bursasporlu oyunculardan Selçuk Şahin, aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı yaptı. Türk Kızılay Bursa Şubesi ihtiyaç sahibi ailere ulaştırılması için koli yardımı yapan Selçuk Şahin'e teşekkür ederek bu tür yardımların kendilerine çok büyük güç kattığını ifade etti.

    EUROLEAGUE'DE 8'Lİ FİNAL SENARYOSU UYGULANIR
    Anadolu Efes koçu , "Benim hissiyatım, Euroleague'in Temmuz ayında oynanacağı yönünde. Tabii ki bu maçlar yüzde 99 seyircisiz oynanacak. 8'li Final senaryosunun uygulanacağını düşünüyorum. 8'li Final, 'un yapılacağı şehirde yapılır. Bu sezonun oynanmaması ise çok büyük problem olur" ifadelerini kullandı.

    Haberler Spor NBA’de maaşlardan yüzde 25 kesinti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri