NBA'de basketbolcuların maaşlarında 15 Mayıs'tan itibaren yüzde 25 kesinti yapılacak. NBA Başkanı Adam Silver ise NBA'nin sezonu sürdürmeye kararlı olduğunu ancak iptal etmek için bir tarih olmadığını öne sürdü. Silver, "Şu anda herhangi bir karar verebilecek pozisyonda değiliz ve ne zaman olacağımız da belli değil" dedi.
SELÇUK ŞAHİN'DEN AİLELERE KOLİ YARDIMI
Bursasporlu oyunculardan Selçuk Şahin, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı yaptı. Türk Kızılay Bursa Şubesi ihtiyaç sahibi ailere ulaştırılması için koli yardımı yapan Selçuk Şahin'e teşekkür ederek bu tür yardımların kendilerine çok büyük güç kattığını ifade etti.
EUROLEAGUE'DE 8'Lİ FİNAL SENARYOSU UYGULANIR
Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, "Benim hissiyatım, Euroleague'in Temmuz ayında oynanacağı yönünde. Tabii ki bu maçlar yüzde 99 seyircisiz oynanacak. 8'li Final senaryosunun uygulanacağını düşünüyorum. 8'li Final, Final Four'un yapılacağı şehirde yapılır. Bu sezonun oynanmaması ise çok büyük problem olur" ifadelerini kullandı.
SELÇUK ŞAHİN'DEN AİLELERE KOLİ YARDIMI
Bursasporlu oyunculardan Selçuk Şahin, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı yaptı. Türk Kızılay Bursa Şubesi ihtiyaç sahibi ailere ulaştırılması için koli yardımı yapan Selçuk Şahin'e teşekkür ederek bu tür yardımların kendilerine çok büyük güç kattığını ifade etti.
EUROLEAGUE'DE 8'Lİ FİNAL SENARYOSU UYGULANIR
Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, "Benim hissiyatım, Euroleague'in Temmuz ayında oynanacağı yönünde. Tabii ki bu maçlar yüzde 99 seyircisiz oynanacak. 8'li Final senaryosunun uygulanacağını düşünüyorum. 8'li Final, Final Four'un yapılacağı şehirde yapılır. Bu sezonun oynanmaması ise çok büyük problem olur" ifadelerini kullandı.