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    • Spor
    • 19.04.2020 Gazete
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    17 bin liralık pijamasıyla gündem oldu

    'un Portekizli yıldızı Ronaldo yine sosyal medyayı sallamayı başardı. Ronaldo, coronavirüs nedeniyle evde ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Sporunu yaparken gündelik yaşantısını da sosyal medyadan paylaşıyor. Yıldız oyuncunun çocuğuna yemek yedirirken üzerinde görünen pijama takımı olay oldu.

    17 bin liralık pijama!
    Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo yine sosyal medyayı sallamayı başardı. Ronaldo, coronavirüs nedeniyle evde ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Sporunu yaparken gündelik yaşantısını da sosyal medyadan paylaşıyor. Yıldız oyuncunun çocuğuna yemek yedirirken üzerinde görünen pijaması olay oldu.



    İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Portekizli yıldız Ronaldo'nun giydiği pijama ve diğer aksesuarların toplam değerinin yaklaşık 3 bin Euro olduğunu yazdı. Ronaldo'nun Dior pijamasının fiyatı 2 bin 40 Euro, Givenchy tişörtünün 500 Euro, Docd Gabbana terliklerinin ise 400 Euro olduğu belirtiliyor…

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