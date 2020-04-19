5 büyük ligin zararı 3.5 milyar Euro

Coronavirüs salgınının Avrupa futboluna olan maliyeti artmaya devam ediyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi şimdiden yaklaşık 3,5 milyar Euro'luk zararla karşı karşıya kaldı. Sport Business Institute'den Ayman Dbouk'un ortaya koyduğu verilerde maç günü gelirleri, yayın gelirleri, reklam gelirleri ve ürün-forma satışlarındaki keskin düşüşler ile kara bir tablonun ortaya çıktığı aktarıldı.
Futbolun bu şekilde aksamaya başlaması durumunda kaybın çok daha büyük boyutlara gelebileceği de özellikle ifade edildi. İşte 5 büyük ligin zarar tablosu: Premier Lig (İngiltere): 1.150 milyar Euro, La Liga (İspanya): 800 milyon Euro, Bundesliga (Almanya): 650 milyon Euro, Serie A (İtalya): 550 milyon Euro, Ligue 1 (Fransa): 300 milyon Euro.
BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR…
Tüm ekonomik olumsuzluklara karşın 5 ülkenin federasyonları liglerin startı için hala bir takvim verebilmiş değil.
Futbolun bu şekilde aksamaya başlaması durumunda kaybın çok daha büyük boyutlara gelebileceği de özellikle ifade edildi. İşte 5 büyük ligin zarar tablosu: Premier Lig (İngiltere): 1.150 milyar Euro, La Liga (İspanya): 800 milyon Euro, Bundesliga (Almanya): 650 milyon Euro, Serie A (İtalya): 550 milyon Euro, Ligue 1 (Fransa): 300 milyon Euro.
BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR…
Tüm ekonomik olumsuzluklara karşın 5 ülkenin federasyonları liglerin startı için hala bir takvim verebilmiş değil.