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    • Spor
    • 19.04.2020 Gazete
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    5 büyük ligin zararı 3.5 milyar

    Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını nedeniyle ertelemelerle belirsizliğe sürüklenen , , Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 tarihi kayıplarla karşı karşıya...

    5 büyük ligin zararı 3.5 milyar Euro
    Coronavirüs salgınının Avrupa una olan maliyeti artmaya devam ediyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi şimdiden yaklaşık 3,5 milyar 'luk zararla karşı karşıya kaldı. Sport Business Institute'den Ayman Dbouk'un ortaya koyduğu verilerde maç günü gelirleri, yayın gelirleri, reklam gelirleri ve ürün-forma satışlarındaki keskin düşüşler ile kara bir tablonun ortaya çıktığı aktarıldı.

    Futbolun bu şekilde aksamaya başlaması durumunda kaybın çok daha büyük boyutlara gelebileceği de özellikle ifade edildi. İşte 5 büyük ligin zarar tablosu: (): 1.150 milyar Euro, (): 800 milyon Euro, Bundesliga (): 650 milyon Euro, Serie A (): 550 milyon Euro, Ligue 1 (): 300 milyon Euro.

    BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR…
    Tüm ekonomik olumsuzluklara karşın 5 ülkenin federasyonları liglerin startı için hala bir takvim verebilmiş değil.
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