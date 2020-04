, helikoper kazasında ölen Kobe Bryant için düzenlenen anma toplantısında, anlattıklarıyla katılımcıları hem ağlattı hem de güldürdü." Shaq ve Kobe isminin birlikte anıldığı son haber böyleydi. Basketbol cular için çok sık söylenen "Dev Adam" benzetmesi belki de en çok onun için doğrudur. 2.16'lık Boyuna ilave olarak, 147 kilo olan ağırlığı, olağanüstü kalıbı ve muazzam gücüyle, NBA onunla birlikte potaları daha sağlam yapmak zorunda kaldı dersek kimden söz ettiğimiz hemen anlaşılır… Shaquille Rashaun O'Neal ya da basketbol dünyasındaki kısa adıyla Shaq 6 Mart 1972'de New Jersey eyaletinin Newark şehrinde doğdu. İsminin anlamının " Küçük Savaşçı " olması hayatın ironilerinden birisidir adeta. Daha bebekken babası uyuşturucu yüzünden cezaevine girdi. ABD ordusunda astsubay olan üvey babasını çok sevdi ve öz babasını hiç affetmeyerek 2016 yılına kadar onunla görüşmedi.Annesinin dindar bir Hristiyan olmasına karşı Shaq, üvey babasının dinini kabul ederek Müslüman oldu. Üvey babasının tayinleri nedeniyle Almanya ve Teksas'ta büyüdü. Teksas'ta lise maçlarında 791 ribaunt alarak eyalet rekoru kırdı. Liseden sonra gittiği Lousiana Üniversitesi'nde İşletme okurken, kolej liginde iki kez en iyi oyuncu seçilince üniversiteyi bırakıp en üst düzey basketbol ligi olan NBA'ye geçmeye karar verdi. 1992'de NBA kariyeri başladı. Orlando Magic 'teki ilk sezonunda 23 sayı, 14 ribaunt ve 3.5 blok ortalamasıyla "yılın çaylağı" seçildi. Michael Jordan 'dan sonra All Star 'a seçilen ilk çaylak oyuncu oldu. İkinci sezonunda 29.4, üçüncü sezonunda ise 29.3 sayı ortalamasıyla oynayıp ilk kez sayı kralı oldu. Bu iki sezonda da yılın en iyi oyuncularının seçildiği All Star'da yerini aldı.Shaq şöhret basamaklarını tırmanırken reklamlarda ve filmlerde de oynamaya başlamıştı. Sonradan kendisinin de itiraf edeceği gibi aklının ve yeteneğinin tümünü basketbola ayırmıyordu. Bir gözü şov dünyasındaydı ve bunun yolu da Los Angeles'a gitmekti. 1996'da yedi yıllık bir sözleşmeyle Los Angeles Lakers 'a transfer oldu. Bir diğer süper yıldız Kobe Braynt'la birlikte Los Angeles Lakers'ı üç yıl arka arkaya şampiyon yapmaları, iki oyuncunun olduğu kadar Koç Phil Jackson'ın da başarısıydı. Bir sezon sonra finalde kaybettiler ve daha sonraki yıl da finale çıkamadan elendikleri zaman takımdaki çatlak iyice su yüzüne çıktı. Kobe ve Shaq, düşmanlık derecesinde birbiriyle geçinemiyordu. Kobe "Ya ben ya o" deyince Shaq'a da takımdan ayrılmak düştü. Uzun yıllar sonra bu kavga için Shaq "Kobe haklıydı, ben ona çok kötü davrandım. Özür dilerim. Ne var ki bir yerde iki kral olmazdı…" diyerek efsane ikilinin ayrılmasından dolayı hala üzgün ve kırgın olanlara karşı da bir anlamda özeleştiri verdi. Sekiz yıl oynadığı Los Angeles Lakers'tan 2004'te Miami Heat 'e gitti. Dört sezon formasını giydiği takımını 2006'da şampiyonluğa taşıdı. Bu onun gördüğü dördüncü ve son şampiyonluk oldu.2008'de Phoneix Suns 'a, 2009'da Phoneix Suns'a, 2010'da da Boston Celtics 'e transfer oldu. 2011'de aşil tendonu kopunca basketbolu bıraktı. Kariyeri boyunca iki kez eli, bir kez ayak parmağı kırıldı dizinden ameliyat oldu. Çok sayıdaki sakatlık nedeniyle azımsanmayacak ölçüde maç kaçırdı. Bu da onun istatistiklerdeki yerini etkiledi. Buna rağmen 15 kez All Star'a seçildi, bunların üçünde de en iyi oyuncu ödülü aldı. Tüm zamanların en çok sayı atan oyuncu listesinde 7., ribaunt almada 13. ve blok yapmada da 7. sırada yer almıştır. 4 Rap albümü de çıkaran Shaq, renkli kişiliğiyle de gönüllerde taht kurup, anketlere göre pek çok kez en sevilen basketbolcu olmuştur.Shaq, Kobe Bryant'la birlikte Los Angeles Lakers'ta 3 şampiyonluk yaşadı. Ancak ikili birbirleriyle bir darıldı bir barıştı. Shaq uzun yıllar sonra yaptığı itirafta aralarında geçen tartışmalarda kendisinin suçlu olduğunu söyledi.TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER/4