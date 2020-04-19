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    • Spor
    • 19.04.2020 Gazete
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    'ye yeni Alex:

    Orta sahaya yaratıcı bir isim arayan Fener, bonservisi ’de olan ve Heracles formasını giyen ’la ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler henüz 20 yaşında olan Brezilyalı satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlerde bulunacak.

    Fener’e yeni Alex: Mauro Junior
    Alex sonrası orta alana istediği bir türlü bulamayan 'de arayışlar sürüyor… Scout ekibi ile beraber Avrupa ve 'da çok sayıda ismi izleyen Sarı-Lacivertliler'in 'da karar kıldığı öğrenildi.

    HERACLES'TE KİRALIK OYNUYOR
    Hollanda Ligi'nde Heracles formasını kiralık olarak giyen 20 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisi ise 'de bulunuyor. Mauro Junior'un futbol stili Alex'e oldukça benziyor.



    YAKINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
    Fenerbahçe scout ekibinin genç yıldızı yaklaşık 2.5 aydır takip ettiği öğrenildi. Yönetimin PSV ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

    12 GOLE DİREKT KATKIDA BULUNDU
    Bu sezon 6 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Mauro Junior etkili sol ayağı ve müthiş tekniği ile dikkat çekiyor. Yıldız futbolcunun uzaktan şutları da oldukça etkili.
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