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    • Spor
    • 17.04.2020 15:15
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    • 17.04.2020 15:15
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    Paris Saint-Germain ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtmaya başladı

    (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain, corona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yemek dağıtmaya başladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugüne kadar 7 farklı hastaneye 5 bin kişilik yemek dağıtıldığı ifade edildi.

    PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek

    Dünyayı saran koronavirüs ile mücadeleye spor kulüpleri de yardım etmeye devam ediyor. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain de mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yemek dağıtıyor.

    Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, günde yaklaşık 1200 kişilik yemeğin 60 kişilik gönüllü ekip aracılığıyla başkent Paris'teki hastanelerde görevli çalışanlara iletildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca bugüne kadar 7 farklı hastaneye 5 bin kişilik yemek dağıtıldığı ifade edildi.

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