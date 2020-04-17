ANTRENMAN YAPARAK VE FİLM İZLEYEREK ZAMAN GEÇİRİYORUM

"Kulübümüz bize evde çalışmamız için ekipmanlar yolladı. Bu tarz aletlerle tempo ve güç kaybı yaşamamak için çalışıyoruz. Evde geçirebileceğimiz çok zaman var. Film serileri izledim. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Transformers ve Karayip Korsanları'nın bütün serilerini baştan izledim."

FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM

"Bir tarih yaşıyoruz. Bu durum ileride herkese bahsedilecek. Çok zor bir zamandayız. Futbolu çok özledim, hiç bu kadar özlediğim bir zaman olmamıştı. Futboldan bu kadar uzak kaldığım bir dönem olmamıştı."