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    • 17.04.2020 14:38
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    • 17.04.2020 14:38
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    ve İngiliz futbolunun efsane ismi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    İngiltere ekibi 'ın eski futbolcularından , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 76 yaşında yaşamını yitirdi. 10 Nisan'dan beri corona virüsü nedeniyle hastanede yatan efsane isimin bu sabaha erken saatlerde yaşam savaşını kaybettiği duyuruldu.

    Efsane futbolcu koronadan hayatını kaybetti!

    İngiltere Championship ekiplerinden , kulübün efsane isimlerinden 'ın koronavirüs nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada; Norman Hunter'ın geçen hafta covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve bu sabah erken saatlerde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

    Efsane isim, 14 yıl boyunca giydiği Leeds United formasıyla 1968'de Lig Kupası, 1969'da Charity Shield, 1972'de FA Cup kazanırken, iki kez İngiltere ve bir kez Fuar Şehirleri Kupası zaferi yaşadı.

    Norman Hunter, 1966'da Dünya Kupası kazanan İngiltere Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı.

    Haberler Spor Leeds United ve İngiliz futbolunun efsane ismi Norman Hunter koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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