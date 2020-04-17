

MUSLERA - 3 milyon 750 bin Euro



AVRUPA'DAKİ GİBİ EŞİT İNDİRİM

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Avrupa'daki örneklerde olduğu gibi herkesten aynı oranda indirim isteyecek. İndirimi kabul etmeyen futbolculara tebligat gönderilecek ve ligler başlayana kadar ödeme yapılmayacak… Aynı kurallar teknik heyet için de geçerli.