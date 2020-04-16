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    • 16.04.2020 16:30
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    • 16.04.2020 16:30
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    'dan flaş karar! 23 Nisan'da "acil" koduyla toplanıyorlar

    haberine göre 'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada üye ülke federasyonlarıyla 23 Nisan'da telekonferans yolu ile futbolun geleceğinin konuşulacağı bir toplantı yapılacağı bildirildi.

    UEFA'dan flaş karar! Acil koduyla toplanıyorlar

    , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 23 Nisan Perşembe günü üye ülkelerle telekonferans yaparak futbolun geleceğinin konuşulacağını açıkladı

    UEFA İcra Komitesi, koronavirüss salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı. 23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşecek. Görüşmelerde hem yerel hem de Avrupa liglerindeki gelişmeler ele alınacak.

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