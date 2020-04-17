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    • Spor
    • 17.04.2020 16:19
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    • 17.04.2020 16:19
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    Aytemiz lu 'dan itirafı: Teklif aldım

    'de yıldızı parlayan ve daha sonra Roma'ya transfer olan, sonrasında Aytemiz forması giyen , A Spor yayınında çarpıcı bir itirafta bulundu. Eski Fenerbahçeli Salih Uçan, 'dan transfer teklifi aldığını açıkladı.

    Salih Uçan'dan Galatasaray itirafı: Teklif aldım

    'de yıldızı parlayan ve daha sonra Roma'ya transfer olan şuan 'de 'da forma giyiyor. Liglere corona virüs nedeniyle ara verilmesiyle oyuncular evde çalışmalara devam ediyor.

    A Spor'a canlı bağlantı yapan yıldız futbolcu Salih Uçan bomba bir itirafta bulundu.

    Uçan: ''dan teklif aldım ancak benim bu sezon oynamam gerekiyordu. Bu sene benim için çok önemliydi. O yüzden Alanyaspor tercihim daha iyi oldu. En azından sahada bulunuyorum ve kendimi gösteriyorum' dedi.

    Haberler Spor Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan'dan Galatasaray itirafı: Teklif aldım
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