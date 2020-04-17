Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Muslera, içinde bulunulan salgın sürecinde teknik direktör Fatih Terim'in kendilerine güven aşıladığını söyledi.
Başarılı kaleci "Kafamızda soru işaretleri vardı. Fatih hocamız yine bir ilki yaparak, video konferansla bize ulaştı. Hepimizle ayrı ayrı konuştu. Kendisi de çok şükür hastalığı atlattı. Hastalığı nasıl geçirdiğini, sponsor hastanenin çalışmalarını, Sağlık Bakanlığı'nın nasıl çalıştığını, diğer hastanelerin çalışmalarını anlattı. Burada çok güvende olduğumuzu, belki de kendi ülkemizdekinden daha güvende olduğumuzu anlattı. Çok rahatladık" diye konuştu.
Uruguaylı file bekçisi "Şu anda bu hastalığa karşı sahada doktorlarımız, sağlık ekibimiz, hemşirelerimiz mücadele ediyor. Dualarımız onlarla. Sağlık Bakanlığımız da en iyi şekilde çalışıyor. Kurallara uyacağız ve illetten kurtulacağız" ifadesini kullandı.
FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM
Futbolu çok özlediğini ve ailesine daha çok zaman ayırdığını belirten Muslera, "Stadı, taraftarları, maçlardaki adrenalini, soyunma odasının atmosferini özlüyorum. Bütün gün evdeyim, çocuklarımla zaman geçiriyorum" dedi.