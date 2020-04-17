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    • Spor
    • 17.04.2020 Gazete
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    : Fatih hoca bize ‘güvendesiniz’ dedi

    'ın tecrübeli kalecisi , sarı kırmızılı takımın hesabından açıklamalarda bulundu. Muslera,"Fatih hoca bize coronavirüsü yenme sürecini ayrıntılarıyla anlattı. Herkesle tek tek konuştu. Hepimizi çok rahatlattı. Bizlere kendi ülkenizden bile daha güvende olduğumuzu söyledi" dedi.



    Galatasaray    'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Muslera, içinde bulunulan salgın sürecinde teknik direktör Fatih Terim'in kendilerine güven aşıladığını söyledi.



    Başarılı kaleci "Kafamızda soru işaretleri vardı. Fatih hocamız yine bir ilki yaparak, video konferansla bize ulaştı. Hepimizle ayrı ayrı konuştu. Kendisi de çok şükür hastalığı atlattı. Hastalığı nasıl geçirdiğini, sponsor hastanenin çalışmalarını, Sağlık Bakanlığı'nın nasıl çalıştığını, diğer hastanelerin çalışmalarını anlattı. Burada çok güvende olduğumuzu, belki de kendi ülkemizdekinden daha güvende olduğumuzu anlattı. Çok rahatladık" diye konuştu.



    Uruguaylı file bekçisi "Şu anda bu hastalığa karşı sahada doktorlarımız, sağlık ekibimiz, hemşirelerimiz mücadele ediyor. Dualarımız onlarla. Sağlık Bakanlığımız da en iyi şekilde çalışıyor. Kurallara uyacağız ve illetten kurtulacağız" ifadesini kullandı.



    FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM
    Futbolu çok özlediğini ve ailesine daha çok zaman ayırdığını belirten Muslera, "Stadı, taraftarları, maçlardaki adrenalini, soyunma odasının atmosferini özlüyorum. Bütün gün evdeyim, çocuklarımla zaman geçiriyorum" dedi.

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