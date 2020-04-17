



Başarılı kaleci "Kafamızda soru işaretleri vardı. Fatih hocamız yine bir ilki yaparak, video konferansla bize ulaştı. Hepimizle ayrı ayrı konuştu. Kendisi de çok şükür hastalığı atlattı. Hastalığı nasıl geçirdiğini, sponsor hastanenin çalışmalarını, Sağlık Bakanlığı'nın nasıl çalıştığını, diğer hastanelerin çalışmalarını anlattı. Burada çok güvende olduğumuzu, belki de kendi ülkemizdekinden daha güvende olduğumuzu anlattı. Çok rahatladık" diye konuştu.