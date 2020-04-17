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    • Spor
    • 17.04.2020 Gazete
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    gönlündekini açıkladı: Hayalim ’da ile oynamak

    'un genç yıldızı , “En büyük hayalim ’da ile oynamak. En büyük hedeflerimden biri ’yi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

    Hayalim Barcelona
    Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, hedeflerini açıkladı. Çocukluğundan beri 'da oynamayı hayal ettiğini belirten yıldız oyuncu, "Büyük bir hayranıyım. En büyük hedeflerimden biri 'yi en iyi şekilde temsil etmek. Hayalim Barcelona'da forma giymek ve tabii ki yetişebilirsem Messi ile birlikte oynamak" ifadelerini kullandı.



    SOSA ÇOK İYİ BİR KARAKTER
    Abdülkadir Ömür, takım kaptanı 'nın çok özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Sosa ile de pas yapmayı çok seviyorum. Gününde olduğunda enerjisiyle herkesi etkileyen bir yetenek. Onunla iyi bir ilişkimiz var. Ben onu, onun da beni sevdiğini biliyorum. Kaptan olarak da çok iyi bir karakter" diye konuştu.




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