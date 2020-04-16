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    • 16.04.2020 16:22
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    • 16.04.2020 16:22
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    , stad otoparkını koronavirüs testleri için açtı

    Tüm dünyada koronavirüs vakaları 2 milyonu geçerken test sayılarının önemi bir kez daha akıllara geldi. İngiltere'de ise test sayısı 400 bine yaklaşırken bu sayının arttırılması için uğraş veriliyor. Bu kapsamda İngiltere ekibi Tottenham'ın stadında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında test yapılmaya başlandı.

    Otoparkta koronavirüs testi
    Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham Hotspur Stadı'nın otoparkının koronavirüs testi için North Middlesex Hastanesi'nin kullanımına sunulduğu belirtildi. Statta günlük 70 civarında koronavirüs testi yapılacağı ve Tottenham'ın test için stat kapılarını açan ilk Premier Lig ekibi olduğu kaydedildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, "Salgın ilk başladığında stadın koronavirüsle mücadele için kullanılabileceğini yetkilere bildirmiştik. Bunun şimdi gerçekleşmesinden dolayı memnunuz." ifadelerini kullandı.

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