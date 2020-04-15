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    • Spor
    • 15.04.2020 Gazete
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    Fabri: hiç önemli değil yeter ki anlaşın

    'ta Karius'un ayrılmasından sonra kaleci adayları arasında ilk sırada gösterilen Fabri yönetimden gelecek olan cevaba odaklandı. Fabri'nin yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. eldivenin, " anlaşın yeter. konusu benim için hiç önemli değil. Beşiktaş'tan ayrılırken üzüntüden ağladığımı herkes biliyor" dediği öğrenildi.

    Para hiç önemli değil yeter ki anlaşın
    Beşiktaş'ta Karius'un ayrılmasından sonra kaleci adayları arasında ilk sırada gösterilen Fabri yönetimden gelecek olan cevaba odaklandı. Fabri'nin yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. eldivenin, " anlaşın yeter. konusu benim için hiç önemli değil. 'tan ayrılırken üzüntüden ağladığımı herkes biliyor" dediği öğrenildi.

    GURUR VERECEK
    Yeniden     bu formayı giymenin kendisine gurur vereceğini söylediği öğrenilen Fabri'nin "Taraftarı ve arkadaşlarımı çok özledim" dediği öne sürüldü.
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