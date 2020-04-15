



1 MİLYON 200 BİN EURO ÖNERİLDİ

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve senede 1 milyon 750 bin Euro alan Caner Erkin'e yönetimin 1 milyon 200 bin Euro'luk bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.