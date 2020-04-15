Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.04.2020 10:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2020 10:37
    ABONE OL

    'de çocuk gibi ağlayan 'da 'den yanıt

    Başrolünde 'nin yer aldığı, '7. Koğuştaki Mucize', dünyadaki dijital platformların en popüler içeriklerinden biri oldu. Kısa sürede dünyanın dört bir yanında izlenen ve sevilen 'yi izleyenlerden biri de, PSG'nin ünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı olmuş ve Instagram hesabından filmi paylaşarak çocuk gibi ağladığını belirtmişti. Neymar'ın paylaşımına Aras Bulut İynemli'den yanıt gecikmedi.

    Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür...

    PSG'de oynayan ünlü futbolcu , başrolde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamamıştı...

    Sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

    ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

    Filmde Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza Instagram aracılığıyla teşekkür geldi.

    Haberler Spor 7.Koğuştaki Mucize'de çocuk gibi ağlayan Neymar'da Aras Bulut İynemli'den yanıt
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri