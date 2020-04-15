PSG'de oynayan ünlü futbolcu Neymar, Aras Bulut İynemli başrolde oynadığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamamıştı...

Sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Filmde Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza Instagram aracılığıyla teşekkür geldi.