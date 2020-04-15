2.3 milyarlık büyük kriz! Kulüpler 'feda' dedi, gözler milyonlar kazanan yıldızlara çevrildi...





MENAJERLERİN ROLÜ ÖNEMLİ

Yaşayan gelişme sonrası menajerlerin rolü de büyük önem kazandı. Batur Altıparmak, "Kulüpler Avrupa'daki gibi bu konuda adil ve eşit olmalı. Herkese eşit indirim uygulanmalı" dedi.



ADALETLİ OLACAKSA BU SORUN ÇÖZÜLÜR - BATUR ALTIPARMAK

Bize indirim konusunda talep gelmedi. İndirim olacaksa herkesin eşit seviyede indirime gitmesi lazım. Celta Vigo tüm oyuncularında %15 indirim yaptı. Futbolcuların ücretlerinde indirim olacaksa o indirim miktarından personellerin ücretleri ödenebilir. Böyle bir şey olursa oyuncular gönül rahatlığıyla indirime gidebilir.