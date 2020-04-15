2.3 milyarlık büyük kriz! Kulüpler 'feda' dedi, gözler milyonlar kazanan yıldızlara çevrildi...

Tüm dünyaya büyük bir kabus yaşatan coronavirüs salgınının futbola etkisi de çok büyük oldu… Liglere ara verilmesi sonrası ödeme güçlüğü yaşamaya başlayan Avrupa'nın dev kulüpleri, futbolcu maaşlarında kesintiye gitme yolunu seçmişti. Süper Lig kulüpleri de resmen düğmeye bastı.
KULÜPLERİN ZARARI YÜZDE 30
Önceki gece Kulüpler Birliği'nin, "Zararımız yüzde 30… Teknik heyet ve futbolcu maaşlarının yapılandırılması gerekiyor" açıklamasını yapması sonrası gözler yıldızlara çevrildi.
YILLIK MAAŞ YÜKÜ ÇOK BÜYÜK
Kulüplerin "İndirim yoksa ligler başlayana kadar maaş yok" restine gelecek yanıt merak konusu. Süper Lig kulüplerinin yıllık maaş yükü 310 milyon Euro'yu (2.3 milyar lira) buluyor.
MENAJERLERİN ROLÜ ÖNEMLİ
Yaşayan gelişme sonrası menajerlerin rolü de büyük önem kazandı. Batur Altıparmak, "Kulüpler Avrupa'daki gibi bu konuda adil ve eşit olmalı. Herkese eşit indirim uygulanmalı" dedi.
ADALETLİ OLACAKSA BU SORUN ÇÖZÜLÜR - BATUR ALTIPARMAK
Bize indirim konusunda talep gelmedi. İndirim olacaksa herkesin eşit seviyede indirime gitmesi lazım. Celta Vigo tüm oyuncularında %15 indirim yaptı. Futbolcuların ücretlerinde indirim olacaksa o indirim miktarından personellerin ücretleri ödenebilir. Böyle bir şey olursa oyuncular gönül rahatlığıyla indirime gidebilir.
ŞU ANA KADAR TALEP GELMEDİ - ÖMER UZUN
Bu konuda sadece ben karar veremem. Zaten bize gelen talep de yok. Oturup, konuşulması gerek. Gelecek sezon transfer ücretlerinde mutlaka düşüşler olacaktır. Futbol ekonomisinde bir daralma olacaktır.
SORUN SADECE MAAŞLAR DEĞİL - HALUK CANATAR
Kulüplerin ekonomisi sadece maaşlarla sınırlı değil. Yayın ve reklam gibi gelirlerin aksama süreci de göz önünü alınmalı. Ardından oyuncunun potansiyeli ve piyasa değerlerine göre değerlendirme yapılır.
KULÜPLERİMİZ BİRAZ GEÇ KALDI- CENK ERGÜN
Futbol ekonomisin darlığı ortada. Bu süreçten futbolun paydaşları olumsuz etkilenecek. Kulüplerin indirim talep etmesi normal. Şu ana kadar bu konuları tarafların değerlendirmesi lazımdı. Biraz geç kalındı. Oyuncu ücretleri düşecektir.
YAYINCI KURULUŞ BU YANLIŞTAN DÖNMELİDİR!
Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek yayıncı kuruluşla yaşanan gerilimi değerlendirdi… Gevrek, "Bu yanlıştan inşallah dönerler. Bu oturup konuşulabilir bir durum. 'Ödeneği kesiyorum' demeleri yanlış" dedi. Maaş indirimi için futbolcularla konuşacaklarını da belirten Başkan Gevrek, "Yapılacak bir şey var adaletli bir şekilde indirime gitmek" dedi.
LİGİN ZİRVESİNDE FALCAO VAR!
Cimbom'un Kolombiyalı süper yıldızı Radamel Falcao bonuslarla beraber yıllık 7 milyon Euro'luk geliriyle Süper Lig'in en çok kazanan ismi durumunda… 33 yaşındaki golcünün 'indirim' konusunda göstereceği tavır, diğer futbolcular için de belirleyici olabilir.
Gustavo 3.5 milyon Euro
Vida 3 milyon Euro
Sosa 3.2 milyon Euro