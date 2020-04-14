EBRU ŞANCI DA CANLI YAYINA KATILDI

Yayına katılan Ebru Şancı ise eşiyle ilgili, "Kocam topçu olmasa kuaför olurdu. Kaynaklarımı söktü. Saçımı her şeyimi yaptı. Şu karantina bittikten sonra adamları eve sokamayacağız. Sabahtan akşama kadar çizgi film açık evde. Akşamları oyun oynuyor. PUBG artık benim kumam, ben onu hayatımda kabul ettim. Alpaslan sürekli onunla oynuyor." dedi.

"KÜSMEDİM, DARILMADIM, BIRAKIP KAÇMADIM"

Alpaslan Öztürk açıklamasında, "Beni üzen bir olay yaşadım Göztepe'de. Akhisar maçından sonra otobüsteyken Halil arkadaşımızı, alkollü taraftarlar önünü kesip otobüsü durdurduğunu gördüm. Kavgayı görünce Halil'i korumak için aşağı indim. Kimle kavga ettiğini bilmiyordum. Bir hiddetle aşağı iniyorum görüntülerden belli oluyor. Kardeşin dediğin kişi için inmez misin? İnmezsem benim karakterime yakışmazdı. İndim ve taraftarla olduğunu gördüm. 40-50 kişi vardı. İçeriye girdikten sonra Göztepe yazısını gördüm. Orada anladım taraftar olduğunu. 26 yaşındaydım ve gördüğüm en kötü olaydı. Edilmeyecek küfürler ettiler. Küsmedim, darılmadım, bırakıp kaçmadım. Bizim tek bir hedefimiz vardı bu takımı ligde tutmaktı. Biz maça çıkıyordu ve ben ile Halil'i çağırmıyordu taraftarlar. Bir futbolcu için ağır şeyler. Ne olursa olsun bu insanlar karakterli insanlar ki kaçıp gitmediler. Bizim yerimizde başkası olsa giderdi. Biz bu takımı ligde tutalım, bu şehir bunu hak ediyor dedik. İzmir muhteşem bir şehir ve ligde bir takımın olması gerekiyor. Bu da Göztepe. Göztepe'yi ligde tutmak başarı değildir ama o an hedef buydu" diye konuştu.