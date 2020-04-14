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    • 14.04.2020 09:55
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    Talisca'dan 'a şoke eden yanıt! Teklif yapılmıştı...

    Bir süredir 'ın gündeminde olan eski yıldızı , siyah-beyazlı ekibin teklifini yeterli bulmadı. Brezilyalı yıldız taraftarın çağrısına kulak verse de Beşiktaş'ın yıllık 2 milyon euroluk teklifi sonrası geri adım atarak "Çin’de mutluyum" dedi.

    Talisca'dan şoke eden yanıt! Teklif yapılmıştı...

    Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takıma dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili bir paylaşım yapan Brezilyalı yıldız siyahbeyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı. Talisca, son yaptığı açıklama ile bu defa eski taraftarlarını üzdü. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çektiği, "bonservis işini ayarla, seni kiralık alalım. Bir senelik 2 milyon euro vereyim; kabul ediyorsan gel, yoksa kafa karıştırma" diye rest çektiği Talisca'nın derdi ortaya çıktı.

    MAAŞLAR YARI YARIYA DÜŞECEK
    Sports Online Shangai, Çin Futbol Federasyonu'nun belirlediği "Makul Maaş İndirim" tasarısının vuracağı isimleri belirledi. 100 milyon yuan (12 milyon euro) ve üzerinde maaş alan oyuncular yüzde 50 indirim yapacak. Hali hazırda 100 milyon yuan alan Talisca'nın maaşı ise bu durumda 50 milyon yuan'a (6 milyon euro) düşecek. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çektiği rest sonrasında hayal kırıklığına uğrayan Talisca, beklediğini bulamayınca "Çin'de iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum" diyerek geri adım attı.
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