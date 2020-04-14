Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takıma dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili bir paylaşım yapan Brezilyalı yıldız siyahbeyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı. Talisca, son yaptığı açıklama ile bu defa eski taraftarlarını üzdü. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çektiği, "bonservis işini ayarla, seni kiralık alalım. Bir senelik 2 milyon euro vereyim; kabul ediyorsan gel, yoksa kafa karıştırma" diye rest çektiği Talisca'nın derdi ortaya çıktı.