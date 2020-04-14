LOPETEGUI ONU DÜŞÜNMÜYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sevilla teknik direktörü Julen Lopetegui'nin Lopes'i gelecek sezon için kadrosunda düşünmüyor. Öte yandan Lopes'in de İspanya'daki kariyerine son vermek istediği ifade edildi.

SEVILLA GÖNDERECEK AMA...

Öte yandan Sevilla, yıldız ismi göndermek istiyor ancak tek şartla... 2019-20 sezonunda 25 milyon euro bonservis ödenen futbolcudan para kazanmak isteyen İspanyol temsilcisi, kiralık göndermeyi düşünmüyor.