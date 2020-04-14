



Galatasaray'ın sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin coronavirüs salgını nedeniyle Çin'e transferinin gerçekleşmediği öğrenildi. Transfer için kaynak arayan Galatasaray'ın da ciddi bir gelirden olduğu ortaya çıktı.



BONSERVİSİMLE ALACAKLARDI

Diagne, "Brugge'de mutlu değildim ve transfer olmak istedim. Devre arasında Çin'den teklif geldi. Bonservisimle birlikte alacaklardı. Ancak Çin'de başlayyan salgın transferi engelledi" dedi.