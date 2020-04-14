Galatasaray'ın sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin coronavirüs salgını nedeniyle Çin'e transferinin gerçekleşmediği öğrenildi. Transfer için kaynak arayan Galatasaray'ın da ciddi bir gelirden olduğu ortaya çıktı.
BONSERVİSİMLE ALACAKLARDI
Diagne, "Brugge'de mutlu değildim ve transfer olmak istedim. Devre arasında Çin'den teklif geldi. Bonservisimle birlikte alacaklardı. Ancak Çin'de başlayyan salgın transferi engelledi" dedi.
ZATEN GALATASARAY'IN OYUNCUSUYUM
Önümüzdeki sezon Galatatasaray'a geri döneceğini söyleyen Senegalli , "Ben Brugge takımında kiralık olarak bulunuyorum ve zaten Galatasaray'ın oyucusuyum" ifadesini kullandı.
NELER YAPABİLECEĞİMİ GÖSTERECEĞİM
Diagne, "Ben Galatasaray'da, Kasımpaşa'da gösterdiğim performansı gösteremedim. Orada sadece 6 ay kaldım. Çünkü gerçekten neler yapabileceğimi göstermek istiyorum" dedi.
Diagne geçen sezon 30 golle kral olmuştu. Gollerinin 20'sini Kasımpaşa, 10'unu Galatasaray formasıyla atmıştı