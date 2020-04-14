



Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Srogba'dan ülkesine hastane desteği geldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan coronavirüs salgını ile mücadelede Fildişi Sahilleri'ne yardımcı olmak isteyen Didier Drogba, Drogba Vakfı tarafından inşa edilen Abidjan şehrindeki hastanesini devletin kullanımına sundu. Abidjan Valisi'nin Le'Quipe'e yaptığı açıklamada "Didier Drogba'ya minnettarız. Coronavirüs ile mücadele merkezi yapılması bize hastanesini teklif etti. Bu ülkesini ne kadar sevdiğinin bir göstergesi…" dedi.