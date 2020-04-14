Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Srogba'dan ülkesine hastane desteği geldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan coronavirüs salgını ile mücadelede Fildişi Sahilleri'ne yardımcı olmak isteyen Didier Drogba, Drogba Vakfı tarafından inşa edilen Abidjan şehrindeki hastanesini devletin kullanımına sundu. Abidjan Valisi'nin Le'Quipe'e yaptığı açıklamada "Didier Drogba'ya minnettarız. Coronavirüs ile mücadele merkezi yapılması bize hastanesini teklif etti. Bu ülkesini ne kadar sevdiğinin bir göstergesi…" dedi.
SON KARAR HÜKÜMETİN
Drogba Vakfı Başkanı Mariam Breka ise konu ile ilgili olarak "Hastanenin kullanılıp kullanmayacağına devlet yetkilileri karar verecek" açıklamasını yaptı.
Drogba, yaptığı büyük jestle ülkesi Fildişi Sahilleri'nde gönülleri bir kez daha fethetti.