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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ülkesine dönmek istiyor

    Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan lı oyuncusu , ülke basınına verdiği röportajda ailesinin ve kendi isteğinin ülkesine dönmek olduğunu söyledi.

    Ülkeme dönmek istiyorum
    Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan lı oyuncusu , ülke basınına verdiği röportajda ailesinin ve kendi isteğinin ülkesine dönmek olduğunu söyledi.

    kulübüne çok büyük bağlılığı olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "2010'da şampiyonluk kazandık. Eğer Fluminense'den bir teklif gelirse çok heyecanlanırım. Amacım Brezilya'ya geri dönmek. Ailem de bunu istiyor" dedi.

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