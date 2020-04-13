Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncusu Mariano, ülke basınına verdiği röportajda ailesinin ve kendi isteğinin ülkesine dönmek olduğunu söyledi.
Fluminense kulübüne çok büyük bağlılığı olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "2010'da şampiyonluk kazandık. Eğer Fluminense'den bir teklif gelirse çok heyecanlanırım. Amacım Brezilya'ya geri dönmek. Ailem de bunu istiyor" dedi.
Fluminense kulübüne çok büyük bağlılığı olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, "2010'da şampiyonluk kazandık. Eğer Fluminense'den bir teklif gelirse çok heyecanlanırım. Amacım Brezilya'ya geri dönmek. Ailem de bunu istiyor" dedi.
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